"Ничего не помнит, кроме своего имени": известны подробности падения модели Пунтус из окна внука Михалкова

Ксения Пунтус - Фото Instagram

Модель и актриса Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры, принадлежащей внуку известного российского режиссера Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии.

У девушки сломаны кости таза и одна из третей бедренной кости. Кроме того, медики диагностировали у Пунтус черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга, сообщает РЕН ТВ.

Подруга пострадавшей Пунтус – модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова – сообщила, что девушку нашли "раздетой в кустах".

"Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени", - добавила Кафельникова.

Как сообщал Главред, инцидент произошел 11 января. Известно, что Пунтус проводила вечер в баре вместе со своим возлюбленным, внуком Михалкова Андреем Баковым, который перебрал с алкоголем. Дома он лег спать и не заметил, как его девушка выпала из окна. О произошедшем знаменитый наследник узнал от сотрудников полиции, которые его разбудили. Обнаружил модель рано утром дорожный рабочий.

Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы На-На на песню Зинаида.

Главред собрал фото горячей красотки.

Напомним, 8 января в Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки, одна из пострадавших погибла. Ранее в Святошинском районе Киева - на проспекте Академика Палладина, 21 - в ночь на 31 декабря 28-летняя девушка выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки.