Михаил Мишустин пишет песни Лепсу и сочиняет частушки: видео онлайн

Михаил Мишустин пишет музыку Лепсу и вульгарные частушки / Налоги в мире

Будущий премьер России, и верный правая рука Путина Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, составляет и поет частишки, и большой любитель Камеди клаба, пишут Ведомости со ссылкой на знакомых Мишустина.

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен Зола и Настоящая женщина для Гргория Лепса.

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"То, что автор музыки для песен Зола и Настоящая женщина – именно руководитель ФНС, подтверждает собеседник Ведомостей, знакомый с деталями работы РАО. Даты рождения совпадают, говорит он", - пишет издание.

Напомнм, что песня Настоящая женщина вышла на альбоме Лепса Пенсне в 2011г., Зола – на альбоме Апгрейд в 2016 г.

Кроме того, политик составляет развеселые сатирические куплеты. Бывший глава ФНС любит устраивать импровизированные концерты, обожает Ивана Урганта, и Камеди Клаб.

Герман Греф раскрыл все таланты Мишустина: "И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими "хитами".

Григорий Лепс Зола смотреть онлайн видео:

Григорий Лепс Настоящая Женщина смотреть онлайн оригинальное выступление:

Однако, злые языки утверждают, что Мишустин не писал песни Лепсу. Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил, что автор музыки Зола и Настоящая женщина - однофамилец Мишустина.