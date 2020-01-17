Ксения Пунтус сделала официальное заявление: впервые после травмы

Ксения Пунтус / Instagram

Российская модель Ксения Пунтус прервала молчание, и ответила на все слухи и сплетни о ее травмах, полученных из-за падения почти неделю назад.

Ксения Пунтус сделала официальное объявление, которое разместила в своем Instagram.

Она опровергла информацию о наркотиках, преследовании, и машинах.

"Тадам. Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента.Спешу вас огорчить, писатели - фантасты, но запрещённых веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд и тп) , ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму. А ещё не было никаких машин, слежек какого-то Никиты ( это вообще непонятно кто ) кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах)Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес", - говорит Пунтус.Читайте такжеКсения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова

По ее словам, виной всему - несчастный случай, а внук Михалкова - хороший парень.

"Андрей - чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами ( с не очень хорошим зрением и без линз )) Весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь. Хочу выразить огромную благодарность всем друзьям, которые были и есть со мной рядом, вы оказали огромную поддержку ! Словами не передать, как это важно и ценно. Также всем незнакомым мне людям за все добрые слова и переживания ! Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном - здоровье человеческом, как первоосновы всей нашей жизни" , - объявила модель.

Ранее после ее первого заявления о том, что она открыла ночью при -1 окно, и села послушать музыку на окно, россияне выразили свое подозрение истории. Из-за этого появилось много других версий, как все было на самом деле.

Напомним, что Ксению Пунтус нашли травмированной под окнами дома внука Михалкова, с которым она встречалась 11 января.