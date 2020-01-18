Поклонник Путина хочет помочь Орнелле Мути стать россиянкой

Орнелла Мути / Фото: wikipedia.org

Российский художник Никас Сафронов, который попал в базу Миротворца за поддержку аннексии Крыма, намерен помочь итальянской актрисе Орнелле Мутти получить российское гражданство.

В комментарии собеседнику он сознался, что артистка прилетела из Италии в Москву и остановилась у него погостить.

По словам Сафронова, Мути пожаловалась на бумажную волокиту, из-за которой она не может получить российское гражданство, хотя документы подала еще в 2018 году. Однако от своих планов итальянка не отказалась и даже начала учить русский язык.

"Замечательно, когда люди, известные на весь мир, особенно если это люди искусства, хотят получить гражданство РФ. Этим они показывают миру, что Россия – прекрасная страна, где живет доброжелательный народ, который с такой теплотой и любовью принимает гостей, решивших связать себя с этой страной навсегда. Российское гражданство, о вступлении в которое подают прошение иностранные звезды, – это своего рода пропаганда широты русской души и миролюбивости нашего народа", - заявил художник.

Читайте такжеОрнелла Мути: Я всегда пыталась найти в себе российские истокиСафронов поручил своим помощникам выяснить, на какой стадии находится оформление документов для Мути. Он добавил, что поможет артистке получить российский паспорт в максимально короткие сроки.

"Орнелла может рассчитывать на любую мою, конечно, посильную помощь в получении российского гражданства – хотя, в конечном счете, все решает закон. Мне не хочется оставаться в стороне, видя такую искреннюю, как у Мути, любовь человека из другого государства, другой культуры к моей стране и к моему народу. И уже только за это, по моему мнению, нужно ее поддержать в желании стать гражданином РФ", — отметил он.

Как известно, Мути утверждает, что решила сменить гражданство, поскольку имеет российские корни, и ее "дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой". Однако в России поговаривают, что кинозвезда встречается с русским олигархом и собирается открыть в Москве ресторан итальянской кухни".

Как ранее сообщалось, Мути может сесть в тюрьму на полгода из-за прогула спектакля ради благотворительного "путинского" ужина.

Напомним, Мути вплотную занялась изучением русского языка, поскольку намерена свою будущую жизнь и карьеру связать с Россией.