Наталья Бочкарева признала вину: суд вынес решение за хранение наркотиков

Наталья Бочкарева / Mash

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая попалась с 0,69 г кокаина в трусах, гениально избежала уголовной ответственности за нарушение закона.

Наталья Бочкарева добилась закрытия дела против нее в зале суда, пишет LіfeShot.

Наталья рассказала, что она, оказывается, сама обратилась в полицию и отдала им неизвестный порошок.

Об остановке авто речь не пошла. Обвинение заявило, что пострадавших нет. Более того, дознание еще раз попросило суд о прекращении уголовного дела, так как Бочкарёва признала свою вину и загладила её переводом средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Прокурор ходатайство поддержал.

Купюру со следами кокаинума у Бочкаревой, правда, нашли - тут уж, ничего не поделаешь.

Зато "следов хронической наркомании" не обнаружили — так что штраф 30 тысяч и все идут по домам.

Ранее сообщалось, что Бочкарева поплатилась за наркотики - ее лишили прав на год.