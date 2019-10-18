Наталья Бочкарева поплатилась за наркотики в трусах

Наталья Бочкарева / ТНТ

Прятавшая наркотики в трусах Наталья Бочкарева лишилась прав и получила штраф по результатам судебного слушания.

Наталья Бочкатева вынужденна выплатить 30 тысяч штрафа и осталась без прав на год, пишет издание Life Shot в Телеграм.

"Задержанную со "снегом" актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч после отказа пройти медосвидетельствование. Также в её нижнем белье нашли 0,69 граммов кокаина. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Наталья Бочкарева на суд не ходила, повестки игнорировала, но тем не менее, остановившие актрису сотрудники ДПС подтвердили в суде, что при задержании от Бочкаревой пахло алкоголем. При этом от медосведетельствования она отказалась.

При этом, скоро начнется второй суд - Бочкаревой придется отвечать по статье 228 УК - за хранение наркотиков.

Ранее "парализованная" Бочкарева рассказала, нюхает ли она наркотики, и почему.

Напомним, что в ночь на 28 сентября в Москве инспекторы ГИБДД задержали российскую актрису театра и кино Наталью Бочкареву с кокаином.