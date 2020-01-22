Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт

Новый 11 сезон Світ Навиворіт выходит в конце января на 1+1. Дмитрий Комаров отснял новый сезон в Китае, и раскрыл много секретов страны. Когда смотреть Мир наизнанку 2020, и что будет в шоу - читай на Главреде.
Ведущий и блогер Дмитрий Комаров подготовил 11 сезон шоу Світ навиворіт, которое выйдет 29 января на 1+1. Чего ожидать в новом сезоне, почему 11 сезон так важен для Дмитрия Комарова, и как смотреть шоу - читайте в наших материалах.
Дмитрий Комаров признался, что давно влюбился в Китай, и мечтал попасть в него для съемок сезона еще с первого года шоу Світ навиворіт.
В итоге, он провел полгода в Китае - от жары и до ледяного холода, и вместе с Александром Дмитриевым отснял много часов (выпусков) шоу Мира Наизнанку.
Дмитрий Комаров побывал послушником в монастыре Шаолинь, пробовал строить традиционный ледяной дворец, подобрался к секрету долголетия, и испытал на себе способы лечения в Китае.
Мир Наизнанку 11 сезон смотреть онлайн трейлер:
Все новые выпуски Світ Навиворіт 11 сезон будут выходить на 1+1 с 29 января. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку можно будет на сайте Главред.