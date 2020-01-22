Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт

Світ навиворіт 2020: дата выхода / 1+1

Ведущий и блогер Дмитрий Комаров подготовил 11 сезон шоу Світ навиворіт, которое выйдет 29 января на 1+1. Чего ожидать в новом сезоне, почему 11 сезон так важен для Дмитрия Комарова, и как смотреть шоу - читайте в наших материалах.

Дмитрий Комаров признался, что давно влюбился в Китай, и мечтал попасть в него для съемок сезона еще с первого года шоу Світ навиворіт.

В итоге, он провел полгода в Китае - от жары и до ледяного холода, и вместе с Александром Дмитриевым отснял много часов (выпусков) шоу Мира Наизнанку.

Мир Наизнанку 1 сезон - дата выхода / 1+1

Дмитрий Комаров побывал послушником в монастыре Шаолинь, пробовал строить традиционный ледяной дворец, подобрался к секрету долголетия, и испытал на себе способы лечения в Китае.

Мир Наизнанку 11 сезон смотреть онлайн трейлер:

Все новые выпуски Світ Навиворіт 11 сезон будут выходить на 1+1 с 29 января. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку можно будет на сайте Главред.