Мир наизнанку 2020: раскрыта страна 11 сезона

Дмитрий Комаров на съемках Мира наизнанку / 1+1

Поклонники "Мира наизнанку" уже давно строят догадки, куда отправился главный украинский путешественник Дмитрий Комаров и какой стране будет посвящен следующий сезон программы. За 9 лет существования тревел-шоу телеведущий успел показать зрителю "изнанку" Индии, Камбоджи, Африки, Вьетнама, Индонезии, Латинской Америки, Боливии, Непала, Японии и Бразилии. И в преддверии старта нового сезона на "1+1" Дмитрий Комаров наконец-то раскрыл карты и рассекретил, где проходила его очередная экспедиция.

По многочисленным просьбам телезрителей, новый 11-й сезон программы "Мир наизнанку" будет посвящен Китаю - самой населенной стране мира. Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели почти полгода на съемках в Поднебесной, чтобы узнать главный секрет успеха китайского народа – как создать сверхразвитую экономику, сохранив свои древнейшие традиции и ценности.

Дмитрий Комаров вынашивал мечту снять китайский сезон около 10 лет. Телеведущий признался, что поездка в эту страну стала особенной не только для программы "Мир наизнанку", но и для него самого.

"Я мечтал об этой экспедиции с первого дня существования программы. И мечтал не зря. Китай – страна, которая меня поразила и в которую хочется возвращаться. Она превзошла все мои ожидания, и скажу вам честно, я влюбился в нее. Невероятная культура, история и традиции точно не оставят наших зрителей равнодушными. На несколько дней я стану послушником самого известного в мире монастыря Шаолинь, чтобы впервые показать вам его изнутри. Там мы узнаем, как тренировками можно развить сверхчеловеческие способности и научиться стоять на одном пальце. Увидим суперсовременные Шанхай и Пекин, покажем самые красивые и отдаленные регионы страны. Будем работать на сорокоградусной жаре и при сорокоградусном морозе. Познакомимся с народностями Китая и узнаем, как дожить до 100 лет, ни разу в жизни не заходя в аптеку. Сказочного и невероятного будет очень много. После этой поездки я многое изменил в своей жизни сам. Например, отношение к способам лечения и, главное, профилактики болезней китайскими методами", - делится впечатлениями телеведущий.

Китай – страна, в которой удивительным образом сочетаются современные взгляды и древние традиции, мегаполисы и нетронутая природа, тысячелетние обряды и высокотехнологичные ноу-хау. Здесь небоскребы строятся по законам фэншуя, целые города возводятся всего за месяцы, а первозданная природа выглядит настолько сказочной, что напоминает зарисовки к фильмам в стиле фэнтези.

Каким увидит Китай Дмитрий Комаров - смотрите скоро в самом масштабном сезоне "Мира наизнанку" на "1+1".

Напомним, ранее в Сети был появилась точная дата выхода шоу Холостяк 2020 и стал известен главный герой 10 сезона.