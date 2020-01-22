Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине: порядок выступления

Нацотбор на Евровидение 2020 / СТБ

Представители СТБ и UA: Суспільне мовлення определили порядок выступления на Национальном отборе на Евровидение 2020 в Украине. Теперь участникам осталось совсем немного, чтобы зарекомендовать себя перед украинцами.

Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:

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Нацотбор 2020 - порядок выступлений 1-й полуфинал 8 февраля

Группа [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

Krutь

Go-A

Cloudless

GIO

Assol

Нацотбор на Евровидение 2020: 6 февраля / СТБ

Нацотбор 2020 - порядок выступлений 2-йполуфинал 15 февраля:

Moonzoo Feat. F.M.F. Sure

Fo sho

Элина Иващенко

Александр Порядинский

Garna

Khayat

David Axelrod

Tvorchi

Нацотбор на Евровидение 2020: 15 февраля / СТБ

Финал Нацотбора 2020 пройдет 22 февраля.

Все выпуски вместе с обзором можно будет смотреть онлайн на сайте Главред.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.