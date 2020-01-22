Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине: порядок выступления

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 в Украине провели жеребьевку, по результатам которой распределили порядок выступлений 8 и 15 февраля.
Представители СТБ и UA: Суспільне мовлення определили порядок выступления на Национальном отборе на Евровидение 2020 в Украине. Теперь участникам осталось совсем немного, чтобы зарекомендовать себя перед украинцами.
Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:
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Нацотбор 2020 - порядок выступлений 1-й полуфинал 8 февраля
- Группа [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- GIO
- Assol
Нацотбор 2020 - порядок выступлений 2-йполуфинал 15 февраля:
- Moonzoo Feat. F.M.F. Sure
- Fo sho
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- Garna
- Khayat
- David Axelrod
- Tvorchi
Финал Нацотбора 2020 пройдет 22 февраля.
Все выпуски вместе с обзором можно будет смотреть онлайн на сайте Главред.
Напомним, прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.