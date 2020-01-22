Участница Голоса Країни попала в список Миротвоца

Голос Країни 10 сезон / 1+1

Сотрудники сайта Миротворец внести в свои черные списки Василису Старшову, которая прошла слепые прослушивания Голосу Країни, и попала к Дану Балану.

Работники Миротворца утверждают, что Старшова незаконно побывала в Крыму в 2016 году.

При этом, на Миротворце неожиданно намекнули, что о местоположении Василисы Старшовой знают на 1+1.

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"Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна. На данный момент нарушитель государственной границы Украины находится в Киеве. Информацией о ее точном местонахождении обладают организаторы шоу Голос країни", - говорится в сообщении.

На Миротворце утверждают, что Старшова в августе 2016 года для участия в фестивале Золотая балка в городе Балаклава "незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым".

Пока что нет официальной реакции ни правоохранителей, ни представителей Голоса.

Ранее появилась информация о том кто в какую команду попал в 10 сезоне Голоса