Мир наизнанку 11 сезон - что будет в новом сезоне Світ навиворіт 2020

Мир Наизнанку 2020: что будет в новом сезоне / 1+1

Дмитрий Комаров вместе со своей женой Александрой Кучеренко, командой Мир Наизнанку и 1+1 устроил шоу в стиле китайских традиций, и раскрыл пару секретов своего нового 11 сезона Світу навиворіт. Кроме даты выхода, Дима Комаров анонсировал, что будет в ближайших эпизодах, и подробно рассказал о китайских традициях и необычной медицине.

Дима Комаров в уникальном костюме из Шаолинского монастыря представил результаты трудов около полугода съемок в Китае. По словам Димы Комарова они начинали съемки еще летом 2019, а закончили зимой. За это время Дима и Александр пересекли Китай вдоль и поперек.

"У нас, как всегда, эксклюзив - мы пожили в монастыре Шаолинь и покажем его "изнанку". Нашей задачей было попасть туда не по билету, как туристы, а посмотреть на его другую сторону, недоступную обычным посетителям. Ведь большинство из нас слышали о шаолинских монахов, которые обладают невероятной силой и могут стоять на одном пальце. И мы проверили, насколько это правда или вымысел", - рассказывает Дима Комаров.Читайте такжеМир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт

Кроме того, в новом сезоне Дмитрий Комаров испытает на себе тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, покажет передовые технологии, познакомится с боевыми техниками сильнейших воинов мира, встретится с интересными людьми и побывает в самых отдаленных регионах Китая. И конечно же, телеведущий познакомит жителей Поднебесной с украинской культурой и кулинарными традициями страны.

Традиционно, Дима Комаров подготовил целое море подарков из Украины для всех, с кем работал в сюжетах для шоу.

Что именно будет в новом 11 сезоне Мир Наизнанку - читайте и смотрите в наших будущих материалах на Главреде.

Гостями атмосферной презентации 11 сезона шоу стали Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Мишель Андраде, Маричка Падалко, Владимир Горянский, ведущие "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Александр Пикалов с сыном, Богдан Юсипчук, Соломия Витвицкая, блогер Ольга Шевченко (Shelby), Анна Тринчер из Школы и сногие другие.

Поддержать Диму Комарова пришла также его жена Александра Кучеренко и семья.Александра даже согласилась примерить китайский наряд, и фотографировалась в нем. Гостей угощали традиционными блюдами Поднебесной от ресторана Китайский привет - жареными пельменями "гедза", сладкими вафлям по-гонконгский, печеньем с предсказаниями и деликатесными личинками.

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