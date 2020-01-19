Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 19-01-2020: слепые прослушивания

Голос Країни 10 сезон 1 выпуск 19-01-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни на 1+1 состоялась в 21:00 19 января. Тренеры признались, кого они выбирают себе в команду, а на первом же прослушивании участница устроила рэп-баттл между судьями.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Брий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в первом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

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Первый выпуск Голоса 10 был необычным и непростым. Во первых, судьи спели знаменитую песню Билли Айлиш Bad Guy перед началось шоу. Во вторых, на кастинге нашлось очень много людей с необычным голосом, среди которых были граждане очень многих стран, и в том числе китаец, который полюбил украинский язык, и прекрасно на нем поет.

Кастинг на десятый сезон Голосу країни в течение лета прошел в пяти крупнейших городах Украины: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 000 участников, чтобы выбрать самые сильные голоса, которые попадут в следующий этап.

На кастинге побывали украинские блогеры, актриса сериала Школа Мария Кондратенко, известный сельский блогер Сергей Клейнис, актриса сериала Папик, украинские звезды, и даже участники Танців з зірками 2019.

украинские блогеры: актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко, известный сельский блогер Сергей Клейнис и другие звезды социальных сетей.

В первом же эфире на прослушивания пришел Даниэль Салем - ведущий шоу Одруження Наосліп и участник Танців з зірками 2019.

Кроме того, ведущие признались, кого ищут в свои команды - Настя ищет талантливых и необычных, Тина Кароль - тех, кто сможет жить музыкой и преодолевать те многие препятствия на пути.

Голос країни 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 19-01-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.