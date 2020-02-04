Евровидение 2020 Украина - где смотреть онлайн Национальный отбор первую часть

Евровидение 2020 Национальный отбор - как смотреть / СТБ

Национальный отбор на Евровидение 2020 в Украине проходит в три этапа - 2 полуфинала и финал, который пройдут 8, 15 и 22 февраля соотвественно. В 2020 году за Нацотбор отвечают СТБ и UA: Перший, которые непосредственно будут показывать выступления на ТВ.

Первый полуфинал национального отбора пройдет 8 февраля - в субботу вечером.

Отбор на Евровидение начнется с 18-00 на СТБ и UA: Першому. Также смотреть онлайн Нацотбор можно будет на Главреде. С 18:00 мы будем также вести текстовую трансляцию первого полуфинала отбора.

Отбор на Евровидение 2020 Украина - участники 1 полуфинала / СТБ

Всех участников, которых в 2020 году 16, разделили по полуфиналам и назначили порядок выступления. Список участников и порядок выступления на Отборе на Евровидение 2020 будет выглядеть так:

Нацотбор на Евровидение 2020 - участники и порядок выступления

[О]

Jerry Heil

Katya Chilly

Kruеь

Go-A

Cloudless

Gio

Assol

Победители первого полуфинала 8 февраля споют с победителями второго полуфинала от 15 февраля 22 числа - тогда и станет известно имя представителя Украины на Евровидение 2020.

Как известно, Евровидение 2020 проходит в Нидерандах в городе Амстердам. Уже назначены даты проведения полуфиналов и главного концерта.

Украину распределили в порядке выступлений на Евровидение 2020. Представитель Украины будет петь в тот же день, что и представитель России.