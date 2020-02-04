Евровидение 2020 Украина - где смотреть онлайн Национальный отбор первую часть

Еще до конца января организаторы провели жеребьевку и назначили все этапы Нацотобора на Евровидение 2020. Где и во сколько смотреть онлайн отбор на Евровидение 2020 - читай на Главреде.
Национальный отбор на Евровидение 2020 в Украине проходит в три этапа - 2 полуфинала и финал, который пройдут 8, 15 и 22 февраля соотвественно. В 2020 году за Нацотбор отвечают СТБ и UA: Перший, которые непосредственно будут показывать выступления на ТВ.
Первый полуфинал национального отбора пройдет 8 февраля - в субботу вечером.
Отбор на Евровидение начнется с 18-00 на СТБ и UA: Першому. Также смотреть онлайн Нацотбор можно будет на Главреде. С 18:00 мы будем также вести текстовую трансляцию первого полуфинала отбора.
Всех участников, которых в 2020 году 16, разделили по полуфиналам и назначили порядок выступления. Список участников и порядок выступления на Отборе на Евровидение 2020 будет выглядеть так:
Нацотбор на Евровидение 2020 - участники и порядок выступления
- [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- Kruеь
- Go-A
- Cloudless
- Gio
- Assol
Победители первого полуфинала 8 февраля споют с победителями второго полуфинала от 15 февраля 22 числа - тогда и станет известно имя представителя Украины на Евровидение 2020.
Как известно, Евровидение 2020 проходит в Нидерандах в городе Амстердам. Уже назначены даты проведения полуфиналов и главного концерта.
Украину распределили в порядке выступлений на Евровидение 2020. Представитель Украины будет петь в тот же день, что и представитель России.