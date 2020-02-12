Роксолана Мерьем Узерли возвращается к работе

Мерьем Узерли / Instagram

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли снова будет радовать поклонников своими свежими ролями в новых проектах уже в ближайшие годы.

Актриса Мерьем Узерли вернулась у работе в любимой киноиндустрии, пишет The Gal Times.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли получила целую массу предложений по работе за 2019 год, но пока была не готова к новым съемкам.

В 2020 году она уже кое-что приметила, и имеет планы на будущие съемки.

Но, по словам Мерьем Узерли, сначала она решила посетить Стамбул.

Напомним, победительница Танцев со звездами актриса Ксения Мишина сыграла в украинском сериале Не отпускай на 1+1.