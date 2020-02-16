Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь

Элтон Джон шокировал фанатов информацией о своей болезни / Reuters

Всемирно известный британский певец и композитор Элтон Джон из-за серьезной болезни был вынужден отменить свой концерт посреди выступления и прервать гастрольный тур.

"Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен уйти, простите", - сказал музыкант, после чего расплакался, пишет BBC.

Позже в соцсети Twitter он сообщил, что врачи поставили ему диагноз "ходячая пневмония" и именно поэтому он не смог выступать в полную силу.

Как известно, это был первый концерт из его прощального тура, в ходе которого он даст около 300 концертов и завершит свою карьеру.

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Ранее Главред писал, что певец резко прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что в РФ якобы "не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации".

"Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в нашем обществе устарела. Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм Рокетмен, удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие", - написал музыкант в своем Instagram.