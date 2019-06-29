Путин ответил на обвинение Элтона Джона из-за заявления об ЛГБТ

Владимир Путин ответил на обвинение Элтона Джона из-за слов об отношении к представителям ЛГБТ-сообщества в РФ / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на обвинение британского музыканта и певца Элтона Джона в лицемерии из-за заявления в интервью газете Financial Times насчет отношения к ЛГБТ в России.

Артист заблуждается, в интервью FT ничего не передернуто, рассказал российский лидер, пишет ТАСС.

По его словам, в РФ "действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально — спокойное, абсолютно непредвзятое".

"…У нас есть закон, за который нас все шпыняют, — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних", — отметил президент.

Глава страны добавил, что детям нужно дать вырасти и решить, кто они такие. "Я его (Элтона Джона — Ред.) очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем", — подчеркнул лидер России.

Напомним, в интервью FT Владимир Путин говорил, что в РФ ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Позже Элтон Джон обвинил российского президента в лицемерии.