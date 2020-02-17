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Дэвид Аксельрод обвиняется в плагиате - реакция жены

17 февраля 2020, 18:11

Муж Алены Мозговой Дэвид Аксельрод попал в скандал прямо перед финалом Отбора на Евровидение 2020,

Кто поедет на Евровидение - David Axelrod
David Axelrod / Instagram

Бывшая пиарщица Дэвида Аксельрода обвинила его в плагиате прямо перед вторым полуфиналом Нацотбора. Она якобы лучше всех остальных знает, почему он менял фамилию, и с какой песни он переписывал свою конкурсную песню для отбора Horizon.

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца… Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни Тебя выбираю, костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта Х-фактор. Речь идет про 10 тысяч долларов — это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать!" — заявила Анжелика Буркина.

По ее словам, у нее есть решение суда. Почему решила выступить с заявлением в разгар национального отбора, она не скрывает. Якобы она переживает за судьбу Украины на Евровидении.

Также в адрес David Axelrod, у которого довольно высокие шансы поехать на конкурс в Роттердам, посыпались обвинения в плагиате. Якобы его композиция Horizon очень похожа на хит 80-х I Don't Wanna Live Without Your Love группы Chicago.

Предлагаем вам самим послушать и сравнить обе песни:

Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение 2020 смотреть онлайн:

I Don't Wanna Live Without Your Love группы Chicago смотреть онлайн:

"Песня Дэвида находится на iTunes-платформах. Прежде чем туда загружается композиция, она проверяется и на плагиат. Понимаю, что конкуренция хороша, но давайте использовать цивилизованные методы. Понятно, что на каких-то несколько часов эта вся ситуация нас деморализовала. Мы не ожидали таких сюрпризов. Но затем проконсультировались со своими юристами и выработали стратегию, согласно существующему правовому полю. Кстати, меня уговаривали некоторые СМИ словить "хайп" и привлечь к себе внимание. Но наша семья не про это — у нас нормальные моральные принципы. Мы про музыку и творчество. Я не хочу, чтобы наша дочь когда-то прочитала, что мы вылили на кого-то ушат "говна", - заявила по этому поводу изданию Факты жена Дэвида Аксельрода Елена Мозговая.

Финал отбора на Евровидение 2020 в Украине пройдет 22 февраля в Киеве в 19-00.

Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

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