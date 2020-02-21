Ксения Мишина сделала признание о физическом насилии в ее жизни

Ксения Мишина / 1+1

Звезда кино и сериалов, любимицы зрителей на шоу Танцы со звездами, Ксения Мишина накануне выхода ее новых сериалов 16-серийного Исчезающие следы и 4-серийного Ты только мой на телеканале Украина, раскрыла пару личных секретов.

Во время интервью для Сегодня, Ксения Мишина объяснила волновавший многих вопрос ее сдержанности, который обсуждали еще во время Танцев.

У Мишиной спросили, знает ли она, что иногда кажется Снежной королевой, и когда она поняла, что может так защитится в некоторых ситуациях.

"На работе бывает так, что с первого дня понимаешь – ничего не сложилось, с режиссером не сошлось, с группой. Читайте такжеКсения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019Тогда ты обособляешься и начинаешь самостоятельно существовать. Я умею себе запрещать, включаю холодный ум. В этом плане я себя немножечко воспитала". - призналась девушка.

Также Ксения Мишина призналась, что бы она никогда не смогла бы простить мужчине.

"Я бы не смогла простить вранье. Если ты долго живешь с мужчиной, если у вас сильная физическая и душевная связь – чувствуется каждый момент. Женская интуиция очень тонкая. Также физическое насилие – в моей жизни было, и я этого никогда не приму", – отметила Мишина.

Как известно, Ксения Мишина упоминала, что очень неприятные моменты у нее были с отцом ее сына Платона. Сейчас он исчез из ее жизни, и даже не общается с ребенком.