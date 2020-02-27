Первый Канал официально ответил по Александру Панайотову

Александр Панайотов / Instagram

В сеть попала информация, что Россию в 2020 на Евровидении представит украинец по происхождению Александр Панайотов. Это спровоцировало резонанс, особенно на фоне того, что Украина отправляет на конкурс группу Go-A с этнопесней Соловей.

Александр Панайотов со своей стороны официально опроверг, что он поедет на Евровидение 2020, а теперь появился комментарий от Первого Канала.

"Новость о том, что Александр Панайотов отправится на Евровидение-2020, за утро успела облететь всю Россию. Однако спешим вас проинформировать, что решение о том, кто представит нашу страну на конкурсе, еще не принято", - прокомментировали на Первом канале изданию Super.

До этого сеть поразила весть о том, что Панайотов с песней Слезы моих неудач поедет на Евровидение от России.

Александр Панайотов отказался от такой славы, и публично назвал слух фейком.