"Слезы моих неудач": певец из Украины представит Россию на Евровидении-2020

Александр Панайотов / instagram.com/panaiotov

Выходец из Украины Александр Панайотов представит Российскую Федерацию на международном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме, где от Украины выступит группа Go-A. Предположительно, 35-летний певец выступит с песней "Слезы моих неудач".

По данным издания REGNUM, композицию представят 1 марта. Авторами песни для Евровидения-2020 стали Михаил Гуцериев, Владимир Матецкий и Леонид Гуткин.

Стоит отметить, что это не первая попытка Панайотова поехать на Евровидение. Так, в 2008 году его обошел Дима Билан, а в 2017 – Юлия Самойлова.

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В этом году в национальный шорт-лист также вошли певицы ZIVERT, Ольга Бузова, Полина Гагарина, рейв-группа Little Big и другие кандидаты. Народный отбор на Евровидение-2020 в России не проводился, а Александра Панайотова одобрили члены компетентного жюри.

Напомним, что первый полуфинал Евровидения-2020 состоится 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, а финал - 16 мая. Согласно представленной программе, участник от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020.

Как ранее сообщал Главред, китайский коронавирус может угрожать проведению Евровидения 2020, из-за чего конкурс могут перенести на другую дату или отменить.