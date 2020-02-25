Go_A подписали контракт, от которого отказалась Maruv

Go-A / Главред

Солистка Go_A Катерина Павленко призналась, что не видит ничего плохого в договоре от UA: перший, который нужно подписать перед началом подготовки к Евровидению.

Об этом солистка Go_A призналась во время пресс-конференции в УНИАН.

"Мы его подписали, поэтому нам все понравилось. Там никто никого не ограничивает. UA:Суспільне полностью заинтересовано в том, чтобы достойно представить Украину. Поэтому там нет подводных камней", - откровенно заявила Павленко.

Однако, она не стала отвечать на вопрос об этом договоре и Maruv, которая не стала его подписывать в 2019 году. Солистка группы Катерина Павленко заявила, что ничего не может сказать по поводу прошлогоднего скандала, ведь лично с Maruv не знакома и не знает деталей случившегося.

Кроме того, в отличи от контракта Maruv, подробности контракта Go_A в сеть не попали - и сравнить их невозможно.

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