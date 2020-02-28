"Не сладостей, а шалостей": жена Петросяна отправила секс-послание мужу

Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова в стильном наряде сделала публичное признание в своем Instagram.

Татьяна Брухунова объявила, что у нее желание "пошалить", и ее поклонницы сразу начали обсуждать все способы шалить.

"Настроение, как у Карлсона: хочу сладкого и пошалить!", - пишет Татьяна Брухунова.

На фото Татьяна примерила теплую шубу, джинсы и свитер с медвежонком, которые дополнила шапкой с помпоном и солцезащитными очками.

Татьяна Брухунова / Instagram

Поклонницы засыпали ее комментариями о шалостях.

"Доброе утро,Татьяна. Хорошего Вам дня!А я вот уже шалю..поедая кусок торта", "Доброе утро ! Кондитерская ,,Мария’", "Весна", "Лук - огонь", "Прекрасно, надо поесть и пошалить", "Добрый день! Танюша нельзя себе ни в чем отказывать)))) тортик и пошалить, потом пироженое и снова пошалить))) я такое на ночь практикую, образ прекрасный-стильный, мягонький, уютный. Мишаня", "Ждем фото! Не сладостей, а шалостей", - пишу в комментариях, намекая одновременно на несколько видов шалостей, которые любят девушки.

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