Скандал на Голосе: 1+1 дал официальное пояснение

1+1 Media объяснили скандал на Голосе 2020 / ТСН.юа

В сети начали поднимать скандал из-за того, что в эфире 7 выпуска Голос 2020 были показаны атрибуты непризнанной страны Абхазия.

Ошибка была замечена только 2 марта, и телеканал дал официальное пояснение с обещание покарать невнимательных сотрудников.

"Официальная позиция телеканала "1+1" по трансляции в эфире 7 эпизода слепых прослушиваний "Голоса страны-10".

1 марта 2020 в эфире телеканала "1+1" во время трансляции 7 эпизода вокального шоу "Голос страны-10" в сюжете участницы Анжелы Консузян в титрах было указано регион "Абхазия". Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности.

Телеканал "1+1" официально заявляет, что не было никаких политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации. Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии.

Команда "Голоса страны" от имени канала "1+1" и группы "1+1 media" приносит свои извинения и сообщает, что к сотрудникам, которые допустили эту информацию в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении.

После выявления ошибки видео было изменено, и в сети уже появились без ошибок.

Голос країни 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 01-03-2020: Анжела Кансузян — Cocaine

Ранее СМИ подняли скандал из-за ошибки с 7 выпуском Голоса 2020, называя его "сепаратистским скандалом".