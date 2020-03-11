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"Попец - огонь": Нюша оголилась перед камерой и завела сеть

11 марта 2020, 07:01

Российская певица Нюша неожиданно оголилась, и вызвала бурный восторг своей шикарной внешностью.

Нюша
Нюша / Instagram

Российская певица Нюша показала в Instagram оголенные сочные ягодицы и свела с ума поклонников.

Нюша обнажилась на камеру  довела до экстаза поклонников.

"Always stay hydrated. Видели когда-нибудь воду такой кристальной чистоты?", - написала Нюша, опубликовав фото из Дубаи.

На снимке девушка позирует в красном слитном купальнике по колено в воде, волосы собраны в пучок, а образ довершают солнцезащитные очки. Она недавно лежала на пляже, так как на откровенно выставленных сочных ягодицах у Нюши мелкий белый песок.

Нюша
Нюша / Instagram
Нюша
Нюша / Instagram

"Ню, когда в Питер ?)))", "Хорошенькая попа", "Уххх Хороша)", "А где вода? Не вижу",  "шикарная красотка Я такой воды конечно ещё не видела", "Соблазнительная фигура", "Сладкая попка какая", "Попа просто персик", "Вы как всегда просто потрясающе выглядите", "зачет попа шикарна", "Красотка", "О дожили, попки обсуждаем...", "Нуу попенц огоонь ", - пишут в комментариях.

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Нюша новости шоу бизнеса
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