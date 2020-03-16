"Еще раз - молодой папа": Джуд Лоу в очередной раз станет отцом

Джуд Лоу / Кинопоиск

Известный британский актер Джуд Лоу (Талантливый мистер Рипли, Капитан Марвел, сериал Молодой папа) в очередной, уже в шестой раз, станет отцом.

Соответствующее сообщение опубликовал британский портал The Saxon. Накануне папарацци засняли пару на совместной прогулке в Лондоне. К слову, супруга Лоу, Филиппа Коэн, станет матерью впервые.

А у самого актера есть дети от первого брака и внебрачных отношений - трое от первого брака с актрисой Сэди Фрост (Рафферти и Руди и Айрис), София от Саманты Берк, а также Ада от Кэтрин Гардинг.

Напомним, ранее стало известно, что американская поп-певица Кэти Перри беременна от своего бойфренда - актера Орландо Блума (Властелин колец, Пираты Карибского моря).