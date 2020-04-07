Надежда Бабкина в коме и на аппарате вентиляции легких

Надежда Бабкина / Instagram

Надежда Бабкина введена в искусственную кому после госпитализации, сообщает Московский Комсомолец со ссылкой на свои источники в медицинских кругах, которые занимаются лечением Бабкиной.

"По нашим данным, Бабкину ввели в искусственную кому. Тесты на коронавирус у нее при этом отрицательные", - говорится в сообшении.

Утверждения Евгения Гора не совсем точные - Бабкиной диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

"Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", - сообщили источники изданию.Читайте такжеИсцеленный "русским духом" Лещенко показал "белых человечков" в России

По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом "абсолютно коронавирусная".

Источник издания настаивает на том, что медики предполагают мутацию коронавируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествущего по миру и так же успешно мутирующего.

Семья Бабкиной отрицает контакт с коронавирусными больными. В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии.

"Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии. В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо", - объявил источник.

Лечащие врачи оценили состояние Бабкиной как тяжелое, но стабильное, с положительной динамикой.

Они предвидят "большую вероятность" благополучного выздоровления.

Накануне вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве.