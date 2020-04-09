Надежда Бабкина в реанимации - появились новые подробности состояния певицы

Надежда Бабкина / Instagram

Российская певица Надежда Бабкина оказалась в реанимации из-за тяжелой пневмонии.

Надежда Бабкина находится в реанимации в коме, сообщил пресс-атташе театра Русская песня Александр Велор, пишет Москва 24.

"На данный момент ничего не изменилось за прошедшие два дня, состояние у Надежды Георгиевны стабильное, как говорят врачи, ощущается положительная динамика протекания заболевания и прогноз благоприятный", – сказал он.

Он подчеркнул, что у певицы все анализы на коронавирус, которые брали, оказались отрицательными, и на данный момент болезнь все еще не подтверждена.

Бабкина, по словам Велора, находится в реанимации.

Ранее в сети всплыл подробности признания Надежды Бабкиной перед госпитализацией.

Вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве, и в больнице находится еще с 1 апреля.

После разглашения информации о госпитализации Бабкиной, врачи подробно рассказали о состоянии Надежды Бабкиной.