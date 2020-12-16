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Андрей Рыбак признался, общается ли с ним Ксения Мишина после Холостячки

16 декабря 2020, 10:16

Участник шоу Холостячка Андрей Рыбак сделал откровенные признания о проекте.

Андрей Рыбак
Андрей Рыбак / СТБ

Радиоведущий Андрей Рыбак покинул шоу Холостячка за шаг до финала - их отношения с Ксенией Мишиной были как "американские горки", и актриса в полуфинале решила их прекратить.

Мужчина признался, поддерживает ли он теперь общение с актрисой, и как ему было выносить свои отношения на всю страну. Об этом Андрей Рыбак рассказал в интервью СТБ.

"Да, конечно. Мы поддерживаем общение. Может, с тем Андреем, который пришел на проект, это было бы невозможно, но сейчас я уже не зацикливаюсь на прошлом. Это только мешает", - признался он.

На шоу Андрей признался в любви Ксении, и сразу рассказал, что дома у него была девушка, которая ждала окончания проекта. Читайте такжеХолостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения МишинаЭто признание вызвало фурор в сети, и Рыбак рассказал, сколько сил оно от него потребовало.

"Даже самому себе признаться в том, что у тебя появились к кому чувства, трудно, а на всю страну - и подавно. Особенно, когда не знаешь, нужны еще кому-то твои чувства, кроме тебя. Это вам не на канат залезть!", - сравнил он.

Однако, шоу Андрей вынес много нового для себя и для построения серьезных отношений в будущем.

"Самое важное, что я понял - надо быть честным и не бояться говорить о своих чувствах и эмоциях, если они есть. Удобного и уместного момента, когда стоит сказать девушке о симпатии, никогда не случится. Это будет звучать неожиданно и даже глупо!", - отметил ведущий.

Напомним, финал шоу Холостячка 2020 выйдет на СТБ 18 декабря в 19-00. Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом.

СТБ новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
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