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Анна Ризатдинова раскрыла секрет о своем теле

12 ноября 2020, 11:01

Олимпийская чемпионка спортсменка Анна Ризатдинова, которая недавно раскрыла правду о своих отношениях с Сергеем Мельником, сделала еще одно признание.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

Финалистка Танці з зірками Анна Ризатдинова, которая открыла в Киеве спортивную школу, призналась, что и зачем сделала со своим телом из-за Олимпиады.

Анна Ризатдтнова показала татуировку и рассказала о ней во время съемок шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

Многих интриговало небольшое тату на руке спортсменки. Но Анна не рассказывает и не объясняет о ней на каждом шагу. Поэтому, для тех, кто не знает традиций спортсменов, Ризатдинова пояснила все как есть.

"Когда спортсмен завоевывает главную награду в своей жизни, то он набивает себе тату, - объясняет девушка. - Конечно, речь идет об Олимпиаде. Ведь каждый мечтает стоять на пьедестале и слушать гимн своей страны. В память о самом достижения призеры изображают на своем теле олимпийские кольца. Уже сложилась такая всемирная традиция среди победителей".Читайте такжеАнна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником

Напомним, что Анна завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Теперь об этой знаковое событие ей напоминает татуировки олимпийских колец на правом запястье руки.

Как известно, украинские артисты продолжают раскрывать свои секреты на шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал по четвергам в 19-00.

До этого Анна Ризатдинова рассказала Главреду, зачем открыла академию гимнастики для девочек.

Анна Ризатдинова новости шоу бизнеса Новый канал
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