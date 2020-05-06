Появился антикоронавирусный танец под песню Stay at Home Никитюк и PZF

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Кто против блондинок? и Хто хверху Леся Никитюк показала видео медиков из Луцка, которое стало вирусным. Она записала клип на песню Stay at home вместе с известными антикоронавирусными танцам медиками из "Луцкого центра первичной медицинской помощи".

"Собственно, наш трек с PZF – с таким же призывом к украинцам. Поэтому я обратилась к луцким медикам с предложением объединить усилия, чтобы нас услышала вся страна. Чтобы они записали свой "антикоронавирусный танец" под трек Stay at home.", - объяснила Никитюк.

Медики "Луцкого центра первичной медицинской помощи" с радостью откликнулись на такой творческий эксперимент.Читайте такжеYou Are The Champions - Queen и Адам Ламберт показали Киев в клипе

"Услышав от руководства о предложении Леси Никитюк, мы ни минуты не сомневались в своем участии. Надеемся, что пациенты прислушиваются к нашему призыву и в дальнейшем будут добросовестно выполнять карантинные мероприятия. Сейчас мы работаем в сложных эпидемических условиях: консультируем пациентов по телефону, дежурим на КПП, предоставляем медицинскую помощь по месту жительства пациентов и многое другое"– говорят медицинские работники.

По словам медиков, положительный ролик должен донести до пациентов и коллег, что несмотря ни на что нужно наполнять себя и свое окружение позитивом.

Руководство филиала отметило, что медики успели записать много обучающих видео в условиях коронавирусного карантина.

Леся Никитюк Stay at Home смотреть онлайн танец медиков:

Напомним, антикоронавирусный танец был создан спонтанно, в рабочих условиях, с целью поддержать позитивом пациентов и медицинских работников.