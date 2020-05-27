Украинская певица перенесла срочную операцию

Ассия Ахат / Пресс-служба

Украинская певица и музыкант Ассия Ахат перенесла операцию, которая потребовалась по ее словам в самый неожиданный момент. По словам певицы, она в киевской больнице, и на момент публикации своего поста, ей уже было лучше.

Ассия Ахат рассказала в Instagram, что ее госпитализировали и прооперировали ночью.

"Appendicitis,by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего!. Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия). Коцар Алексей Юрьевич, Фесенко Светлана, И ещё десятки медиков возле меня за эти несколько дней", - пишет Ахат.

По словам певицы она была как раз дома, в Киеве, когда ее "прихватил" аппендицит. Благо родственники и друзья активизировались, и устроили ей доставку в больницу, где провели срочную операцию.

"Как обычно бывает в таких случаях, всё произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло, всё сложилось", - пишет певица.

Ассия Ахат / Instagram

Ассия Ахат / Instagram

Сейчас она приходит в себя в больницу - Ассия опубликовала фото с больничной койки, продемонстрировав кусочки супер навороченной кровати и уставшую себя после ночных операций и переживаний.

Напомним, в Украине продолжается пандемия коронавируса, тысячи украинцев находятся в больницах с коронавирусом. Количество больных коронавирусом в Украине на 27 мая снова выросло за прошедшую ночь.