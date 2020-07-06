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Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories

Организаторы Atlas Weekend после объявления онлайн концерта в Киеве, анонсировали еще одно онлайн-шоу.

6 июля 2020, 12:25
Atlas Weekend
Atlas Weekend / Instagram

Atlas Weekend 2 июля вместе с Megogo Live запустили совместный проект - диванное шоу Atlas Memories.

О новой коллаборации организаторы Atlas Weekend объявили в официальном заявлении.

"За 5 лет существования фестиваля у Atlas Weekend появилось очень много друзей, сторонников, партнеров и хороших воспоминаний. Именно поэтому мы решили собраться широким кругом друзей, чтобы вспомнить веселые и интересные истории из фестиваля", - объяснили представители Atlas Weekend.Читайте такжеAtlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля

Организаторы самого большого музыкального фестиваля Украины, известного на весь мир, вместе с артистами, которые поддерживали Atlas Weekend будут устраивать интересное шоу и ивенты для поклонников.

В особенности, 12 июля в 18:00 на канале альтернативной молодежной музыки Megogo Live и Youtube-канале Atlas Weekend смотрите онлайн трансляцию Atlas Memories.

Atlas Memories
Atlas Memories / Пресс-служба

Канал Megogo Live ведет Женя Галич, который устраивал шоу и концерты на крантине на нем. С ним будут также Львы на Джипе.

12 июля в прямом эфире ожидаются Бумбокс, YUKO и многие другие. Также в программе большое количество розыгрышей и уникальных воспоминаний, которые будут звучать впервые.

Напомним, Atlas Weekend 2020 перенесли на 2021 год с сохранением всех хэдлайнеров и всех билетов, купленных на 2020 год.

Atlas Weekend новости шоу бизнеса Женя Галич O.Torvald Yuko Бумбокс
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