УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1

21 августа 2020, 14:25

Украинская певица Оля Полякова порадовала своих поклонников новой песней Белый танец.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова спела новую шикарную песню - Белый танец, премьера которой состоялась перед Днем Независимости.

Полякова опубликовала на своем YouTube аудиоверсию, в то время, как вживую она исполнила Белый Танец на концерте для 1+1 в честь 15-летия Світського життя, который покажут 24 августа.

По словам ее представителей, песня Белый танец - это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности.

Песня создана для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

Оля Полякова - Белый танец
Оля Полякова - Белый танец / Пресс-служба

"Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!" - комментирует премьеру Полякова.

Авторы песни Бастон А. и Кувалдин М., записью вокала занимался Тимощик А. Аранжировка песни от Катрук Р. и FOXXSTUDIOS

Оля Полякова Белый танец - слушать онлайн новую песню:

Оля Полякова Белый танец - слова и текст песни

[Куплет 1, Оля Полякова]

На танцполе дым клубится

Снова хочется влюбиться

Перископ скользит по лицам

В поисках мечты

А вот и ты

Подхожу к тебе за столик

Вы Сережа или Толик?

Допивайте свой джин-тоник

И перейдем на "ты"

[Эдлиб]

Туру-ту, туру-ту

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

[Куплет 2, Оля Полякова]

Танец длится три минуты

А потом, когда наступит утро

Все фантазии как будто

Птицы улетят

А пока, темно вино и вечер

Обними меня покрепче

Эту маленькую Вечность

Я никому не отдам

[Эдлиб]

Туру-ту

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

[Переход]

Хочется обнять и поцеловать

Хочется к груди тебя прижать

И не отпускать

Хочется с тобою танцевать

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

Ранее Главред сообщал, что еще будет показывать 1+1 в День Независимости 24 августа.

Оля Полякова песня новости шоу бизнеса День Независимости Украины YouTube
Сейчас вы просматриваете новость «Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:39
Ужесточение карантина: в Минздраве назвали города и районы из "красной" зоны
14:34
Жена Навального выдвинула требование к Путину
14:25
Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1 Видео
14:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты Видео
14:04
Украина заморозила безвиз с Беларусью: как теперь въезжать в страну Видео
13:53
Преемник Холодницкого: СМИ назвали имя и.о. главы САП Видео
13:52
Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси Видео
13:51
На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10 Видео
13:37
Назван основной диагноз Навального Видео
13:24
Тихановская назвала главное условие возвращения в Беларусь Видео
13:17
В Киеве установили первый уровень опасности: что запретили жителям Видео
13:16
"Состояние изменилось": главврач объяснил, почему Навального нельзя забирать из больницы Видео
13:09
Электоральные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партий Видео
13:07
Остеохондроз: симптомы, причины, лечение Видео
12:34
Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака
12:33
Dzidzio презентовал исполнение Гимна Украины с духовым оркестром перед Днем Независимости Видео
12:27
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
12:22
Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн
12:17
Холодницкий досрочно ушел в отставку Видео
12:06
У Михаила Ефремова обнаружили расстройство личности и алкоголизм
11:58
Базилик: невероятные преимущества для здоровья Видео
11:57
"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писатель Видео
11:34
Когда боишься потерять: как привязать к себе человека, и зачем это нужно
11:30
Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы Видео
11:27
"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
11:20
"COVID-19 – зараза": Зеленский рассказал о болезни сына Видео
11:13
Снежана Егорова публично оскорбила украинских солдат и назвала их "наркоманами" Видео
11:06
Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина Видео
11:02
Почему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в Украине мнение
10:55
Десятилетие Apple iPad: когда появился и как менялся легендарный планшет новости компании
10:50
В Минздраве объяснили, грозит ли Украине усиление карантина Видео
10:43
Суперконцерт и долгожданная премьера: что смотреть на День Независимости на 1+1 Видео
10:30
"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели Видео
10:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
09:55
Главврач сказал, найден ли в организме Навального яд Видео
09:51
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
09:42
У Ефремова случился приступ, к нему вызвали "скорую"
09:40
Почему белорусов не получится отговорить от "Гэть Лукашенко!" мнение
09:15
"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме Навального Видео
08:54
Коронавирус в Украине пересек "красную линию" в 100 тысяч человек Видео
08:49
"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера Видео
08:44
Пленки Деркача - маленький винтик в большой игре Трампа мнение
08:31
Официально: Байден согласился стать кандидатом в президенты США
08:30
Молокія поддержала Run Ukraine и в пятый раз станет партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON 2020 ONLINE новости компании
08:13
"Смертельно опасно": Навального запретили забирать из больницы Омска Видео
08:08
Украина снова "закроется" на карантин, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля - врач Иван Сорока
07:59
Как изменится курс доллара в Украине: аналитик назвал новые цифры
07:35
COVID-19 снова атакует: в ВОЗ объяснили, нужен ли повторный карантин
07:15
"Сочнейшая": Наталья Рудова показала возбужденные соски в развратной позе
06:53
Для Кремля жизненно важно, чтобы диктатор победил, а народ - проиграл мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять