Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова спела новую шикарную песню - Белый танец, премьера которой состоялась перед Днем Независимости.

Полякова опубликовала на своем YouTube аудиоверсию, в то время, как вживую она исполнила Белый Танец на концерте для 1+1 в честь 15-летия Світського життя, который покажут 24 августа.

По словам ее представителей, песня Белый танец - это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности.

Песня создана для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

Оля Полякова - Белый танец / Пресс-служба

"Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!" - комментирует премьеру Полякова.

Авторы песни Бастон А. и Кувалдин М., записью вокала занимался Тимощик А. Аранжировка песни от Катрук Р. и FOXXSTUDIOS

Оля Полякова Белый танец - слушать онлайн новую песню:

Оля Полякова Белый танец - слова и текст песни

[Куплет 1, Оля Полякова]

На танцполе дым клубится

Снова хочется влюбиться

Перископ скользит по лицам

В поисках мечты

А вот и ты

Подхожу к тебе за столик

Вы Сережа или Толик?

Допивайте свой джин-тоник

И перейдем на "ты"

[Эдлиб]

Туру-ту, туру-ту

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

[Куплет 2, Оля Полякова]

Танец длится три минуты

А потом, когда наступит утро

Все фантазии как будто

Птицы улетят

А пока, темно вино и вечер

Обними меня покрепче

Эту маленькую Вечность

Я никому не отдам

[Эдлиб]

Туру-ту

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

[Переход]

Хочется обнять и поцеловать

Хочется к груди тебя прижать

И не отпускать

Хочется с тобою танцевать

[Припев]

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на белый танец

Ты попробуй мне откажи

Приглашаю тебя на белый танец

Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь

Приглашаю тебя на танец

Танец длиною в жизнь

Ранее Главред сообщал, что еще будет показывать 1+1 в День Независимости 24 августа.