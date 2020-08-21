Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1

Украинская певица Оля Полякова порадовала своих поклонников новой песней Белый танец.
Оля Полякова спела новую шикарную песню - Белый танец, премьера которой состоялась перед Днем Независимости.
Полякова опубликовала на своем YouTube аудиоверсию, в то время, как вживую она исполнила Белый Танец на концерте для 1+1 в честь 15-летия Світського життя, который покажут 24 августа.
По словам ее представителей, песня Белый танец - это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности.
Песня создана для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.
"Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!" - комментирует премьеру Полякова.
Авторы песни Бастон А. и Кувалдин М., записью вокала занимался Тимощик А. Аранжировка песни от Катрук Р. и FOXXSTUDIOS
Оля Полякова Белый танец - слушать онлайн новую песню:
Оля Полякова Белый танец - слова и текст песни
[Куплет 1, Оля Полякова]
На танцполе дым клубится
Снова хочется влюбиться
Перископ скользит по лицам
В поисках мечты
А вот и ты
Подхожу к тебе за столик
Вы Сережа или Толик?
Допивайте свой джин-тоник
И перейдем на "ты"
[Эдлиб]
Туру-ту, туру-ту
[Припев]
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на белый танец
Ты попробуй мне откажи
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на танец
Танец длиною в жизнь
[Куплет 2, Оля Полякова]
Танец длится три минуты
А потом, когда наступит утро
Все фантазии как будто
Птицы улетят
А пока, темно вино и вечер
Обними меня покрепче
Эту маленькую Вечность
Я никому не отдам
[Эдлиб]
Туру-ту
[Припев]
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на белый танец
Ты попробуй мне откажи
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на танец
Танец длиною в жизнь
[Переход]
Хочется обнять и поцеловать
Хочется к груди тебя прижать
И не отпускать
Хочется с тобою танцевать
[Припев]
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на белый танец
Ты попробуй мне откажи
Приглашаю тебя на белый танец
Ты не бойся, милый - я же не кусаюсь
Приглашаю тебя на танец
Танец длиною в жизнь
Ранее Главред сообщал, что еще будет показывать 1+1 в День Независимости 24 августа.