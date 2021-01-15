УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Близкие Грачевского нашли виновного в смерти режиссера

15 января 2021, 13:01

Друзья Грачевского перешли от оплакивания умершего артиста до поиска виновных в его смерти.

Борис Грачевский
Борис Грачевский / Скриншот

Борис Грачевский умер 14 января после 3 недель борьбы с коронавирусом. Но оказалось, что в больницу он попал после того, как две недели занимался самолечением и довел себя до тяжелой формы болезни.

Грачевский почти две недели занимался самолечением с консультациями "недобросовестного онлайн-врача", которые привели к непоправимым последствиям, утверждает подруга Бориса Грачевского Лариса Преториус изданию МК.ру.

Кинорежиссер и сценарист попал в больницу с коронавирусом, когда поражение легких дошло уже до 85 %. Случилось это перед Новым годом – вечером 14 января он скончался, находясь в медикаментозной коме.

"Боря с Катей (супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская - ред.) были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: "Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет". Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…", - заявила Преториус.

По ее словам, поражение легких Грачевского было даже больше 85%, а онлайн-врач "попалась" на том, что отговаривала от КТ.

"А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге", - объяснила она.

Ранее появилась информация о недвижимости Бориса Грачевского и списке его наследников.

Борис Грачевский новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Близкие Грачевского нашли виновного в смерти режиссера». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезонеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне Холостячка обольстительно разделась на развратном фотоХолостячка обольстительно разделась на развратном фото Умер создатель Ералаша Борис ГрачевскийУмер создатель Ералаша Борис Грачевский Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной грудиДаша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
Следующий материал

Последние новости

13:38
МастерШеф Профессионалы продлили на 3 сезон - что известно о проекте
13:33
Стали известны новые подробности об игре про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein Видео
13:17
Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов Видео
13:01
Близкие Грачевского нашли виновного в смерти режиссера
12:59
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
Реклама
12:53
Возобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделать
12:35
Первый взгляд на Samsung Galaxy Buds Pro и метку Galaxy Smart Tag
12:30
"Сразу не узнала": Наталия Могилевская сверкнула голой грудью и произвела фурор
12:08
Украина будет по-другому закупать вакцину от COVID-19: что изменилось Видео
12:04
В Германии разрешили достраивать Северный поток-2 Видео
11:52
Игры власти с тарифами и тарифные протесты в Украине: чат с Александром Скубченко
11:47
Босния готова вернуть Украине скандальную икону из Луганска: названо условие
11:46
Святослав Вакарчук заинтриговал общество после ухода из политики
11:36
Нацсовет по ТВ захотел запретить ввоз смартфонов и телевизоров из России Видео
11:31
Шмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев Видео
11:16
Почему запрет ввоза российских книг не спасет украинских издателей мнение
11:01
Состоялась премьера сериала ВандаВижн - обзор и оценка первых двух серий
10:56
Сколько придется носить маски и соблюдать дистанцию - ответ премьера Видео
10:41
В Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия Газпрома
10:28
В Украине изменили правила оформления дипломов: какие новшества ждут выпускников Видео
Реклама
10:27
Крис Эванс с сарказмом оценил слухи о возвращении в Мстителей
10:25
Встреча Зеленского и Санду решила все молдавские проблемы и ни одной украинской мнение
10:07
Телеведущая 1+1 подхватила коронавирус после отпуска на курорте
10:05
"Дыма без огня не бывает": Степанов прокомментировал слухи о подпольной вакцинации от COVID-19
09:47
Стало известно, кто получит наследство Бориса Грачевского
09:47
Русская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ мнение
09:40
Актуальные новости кибербезопасности: чем запомнится начало 2021 года
09:38
Украину заморозило и замело снегом: сколько еще продлится погодный апокалипсис Видео
09:30
Где взять витамин D: лучшие источники Видео
09:30
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
09:14
Ученые объяснили, на что указывает потеря обоняния при коронавирусе Видео
09:00
Землетрясения в Индонезии: оборваны десятки жизней, сотни пострадавших и разрушения
08:48
Разработчик украинской вакцины от коронавируса рассказал о результатах опытов на кроликах Видео
08:17
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов за сутки превысило 8 тыс. Видео
08:09
В партии Зеленского рассказали, на сколько в Кабмине снизят тарифы на газ
07:51
Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Видео
07:40
Зачем в США объявили еще один импичмент Трампу мнение
07:11
Коронавирус в мире пересек "смертельную" красную линию Видео
06:57
После разрушения демократии в США весь мир ляжет под Китай мнение
06:38
Когда Сенат рассмотрит вопрос импичмента Трампа: СМИ назвали время "Ч" Видео
Реклама
05:41
Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения Видео
05:15
Стиль Павлика Морозова: американка сдала полиции мать и тетю, штурмовавших Капитолий Видео
04:37
Как точно распознать подлинность кофе - ответ ученых Видео
04:11
Вслед за Макроном и Зеленским: еще один президент зарегистрировался в Telegram Видео
03:50
Как побороть бессонницу после COVID-19: врач дала советы Видео
03:18
Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать Видео
02:51
"Теплая ванна" для президента: эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского Видео
02:28
Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros
02:00
Очаг повреждений: топ-3 самых травмоопасных секс-поз Видео
01:47
Комаровский предупредил о главной опасности при лечении коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять