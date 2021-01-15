Близкие Грачевского нашли виновного в смерти режиссера

Борис Грачевский / Скриншот

Борис Грачевский умер 14 января после 3 недель борьбы с коронавирусом. Но оказалось, что в больницу он попал после того, как две недели занимался самолечением и довел себя до тяжелой формы болезни.

Грачевский почти две недели занимался самолечением с консультациями "недобросовестного онлайн-врача", которые привели к непоправимым последствиям, утверждает подруга Бориса Грачевского Лариса Преториус изданию МК.ру.

Кинорежиссер и сценарист попал в больницу с коронавирусом, когда поражение легких дошло уже до 85 %. Случилось это перед Новым годом – вечером 14 января он скончался, находясь в медикаментозной коме.

"Боря с Катей (супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская - ред.) были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: "Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет". Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…", - заявила Преториус.

По ее словам, поражение легких Грачевского было даже больше 85%, а онлайн-врач "попалась" на том, что отговаривала от КТ.

"А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге", - объяснила она.

Ранее появилась информация о недвижимости Бориса Грачевского и списке его наследников.