Чем полезны объятия - объяснение психолога

Чем полезны объятия / Pixabay

21 января - Международный день объятий - один из самых необычных праздников, который появился недавно, но успел завоевать популярность во всем мире. Как можно понять из названия - главная традиция празднования - крепкие объятия.

Как отмечает психолог реалити Від пацанки до панянки Наталия Борисова рассказала о важности этого приятного процесса. Ведь это не значит, что обниматься нужно только раз в году.

"Во время объятий меняется иммунная система нашего организма, – говорит психолог. – В крови увеличивается количество гемоглобина, что позволяет легче переносить болезни и нагрузки. После обнимашек снимается напряжение и повышается устойчивость к стрессам. Человек, который чаще обнимается, лучше справляется с неприятными событиями, депрессией".Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

Конечно, все знают об эндорфине – "гормоне счастья" и нейромедиаторе окситоцине. Именно эти вещества выделяются при объятиях. Они повышают не только настроение, но и чувство безопасности. А также приносят удовольствие.

"Не секрет, что объятия играют важнейшую роль в отношениях между мужчиной и женщиной, – говорит психолог. – Когда между ними возникают амурные чувства, они стараются чаще касаться друг друга, чтобы подарить и себе, и партнеру приятные ощущения. Не зря говорят, что у влюбленных словно "вырастают крылья" от эйфории – все это тоже от бурного вырабатывания упомянутых нами веществ".

Зачем нужно обниматься / Pixabay

Но не в меньшем количестве, а даже в большем обнимания нуждаются дети.

"Вот по кому в первую очередь видно, насколько для них важны обнимашки, – говорит психолог. – Ведь дети с недостатком родительских объятий более склонны к тому, чтобы вырасти холодными и несчастными. Если родители часто их обнимают, гладят, то они вырастают здоровыми и без комплексов".

Помните, объятия позволяют человеку чувствовать себя любимым и нужным.

Напомним, что премьера пятого сезона реалити Від пацанки до панянки – 1 марта в 19:00 на Новом канале.