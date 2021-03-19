Чем прославилась Лина Костенко: самые интересные факты о ней

Лина Костенко отмечает 91-й день рождения: интересные факты / exo.in.ua

19 марта – особый праздник в Украине: свой 91-й день рождения празднует украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Она является одним из самых ярких представителей украинской современной литературы.

Лина Костенко: биография

Лина Васильевна Костенко родом из семьи учителей. Родилась она в 1930 году в городе Ржищеве Киевской области.

В детстве мечтала быть летчицей – но затем в школьные годы вступила в литературную студию при журнале "Днепр", редактором которого был Андрей Малышко. Там она и обрела свое призвание.

Свои первые стихи Лина Костенко опубликовала в 16 лет. А всего на ее счету – более пятнадцати поэтических сборников, а также прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего", что увидел свет в 2010 году.

Секрет успеха творчества Лины Костенко в том, что она всегда пишет только то, что хочет, а говорит то – что думает.

Ни с одной властью она не шла на компромисс:

в советские времена принимала активное участие в диссидентском движении;

со словами "Политической бижутерии не ношу!" отказалась от звания Героя Украины;

после вторжения России в Украину поэтесса присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО" в 2015 году.

В то же время среди многочисленных наград Лины Костенко – Шевченковская премия 1987 года (за исторический роман в стихах "Маруся Чурай"). А 17 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу выдвинуть Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

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Стихи Лины Костенко о маме и не только

МАМА

Какая же она была красавица!

Хоть пятерых растила, между тем.

Растопит печь – по дому бы управиться,

гостинцы – пусть за гривенник, – но всем.

Ходила в церковь – всё, как полагается,

и на плетне горшки сушила в зной.

Она, в деревне первая красавица,

Жила с мечтой диковинной одной.

В тот страшный час, когда не стало хлеба,

когда в степи там кто не воевал, –

ей так хотелось: вот на потолке бы

ей небо кто-нибудь нарисовал!

Она не знала сроду о Растрелли.

Весь день – на поле. В дом войдёшь едва –

на потолке бы звёзды заблестели...

Чтоб только небо, звёзды, синева.

Посмотришь вверх – и сердце рвётся в небо.

Так, на плече у мужа, – до зари.

Умельца разыскать такого где бы?

Вокруг лишь хлебопашцы, косари.

Решив уважить странность эту всё же,

пришёл ей небо рисовать свояк.

Она сказала: "Хватит, непохоже!

Ну разве это небо? Нет, не так".

Один художник как-то в дни голодные

ей сделать небо взялся за харчи.

А кисти он имел богоугодные,

стал на скамью, подвинув рогачи.

Там тучи извивались, словно змеи те,

Там солнце... – был тот мастер даровит.

Она: "Слезайте. Нет, вы не сумеете.

Нет, небо не такое", – говорит.

Она тем небом в старой хате грезила!

Она была красива, молода!

Да как-то так – и тяжко, и невесело,

всё как-то так – то горе, то беда.

Поблекли краски – лет прошло немало,

и у отца поникла голова,

когда над нею потолка не стало –

а только небо, звёзды, синева...

***

... Увязали постолы в размокшей пыли,

горько вербы озябшие ветви склонили.

Мою маму на белых волах повезли,

Неоплаканной, мама, тебя хоронили.

Будет легче тебе – ты найдёшь там покой.

Не изведаешь, мама, терзающей муки.

Я одна лишь и шла в той толпе за тобой.

Вот и все твои, мама, и дети, и внуки.

Никого, никого не сыскать на земле,

даже маленькой веточки нашего рода!

Только пугало, мама, в дырявом брыле –

Одиночества страж посреди огорода.

И сама я жива ли, неведомо мне.

Только знаю одно – что, сомкнувшая веки,

проплыла моя мама в том чёрном челне

и в земле утонула, исчезла навеки.

Все оттуда потом по домам побрели.

А во мне её смерть, как вина, и поныне.

Всё мне видятся комья осенней земли,

слышу стук этот, мама, по твоей домовине...

***

ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

***

Чужа душа - то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой не кожна!

Чужа душа - то тихе море сліз.

Плювати в неї - гріх тяжкий, не можна.