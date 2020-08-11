Звезда Танцев и телеведущий 1+1 попал в ДТП в Одессе

Даниель Салем / Главред

Украинский телеведущий, коуч-тренер, ресторатор и танцор-аматор Даниэль Салем попал в небольшое ДТП в Одессе, когда ехал на мотоцикле.

Даниэль Салем не успел затормозить за авто на перекрестке пишет издание 048

Авария произошла на пересечении улиц Ришельевская и Успенская. Мотоцикл Harley Davidson Даниэля въехал в легковушку Chevrolet, которая резко затормозила на перекрестке.

Даниэль Салем не успел отреагировать и врезался.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, и даже Harley Davidson.

Даниэль Салем / 048

А вот легковой автомобиль получил повреждения бампера.

Напомним, что Даниэль Салем принял участие в шоу Танці з зірками 2019, и ушел чуть не дойдя до финала. На 1+1 скоро выходит второй сезон шоу Одруження наосліп, в котором Даниэль Салем - телеведущий.

Кроме того, мужчина владеет рестораном в Одессе. У него есть маленькая дочка, которая с мамой приезжала поддержать папу на шоу Танці з зірками.