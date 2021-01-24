Дизель-шоу "перекочевало" на российский телеканал, уже подписан контракт

Дизель-шоу перекочевало на российское ТВ

Известное украинское юмористическое шоу Дизель шоу заключило контракт российским телеканалом СТС и теперь его будут показывать на канале Че!. Сейчас уже транслируется анонс этого проекта.

В эфире он появится 8 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал "Лига смеха и КВН в Украине".

Как стало известно, в ролике не отмечается то, что шоу является украинским. В нем сказано, что это "международный комедийный хит". Российский телеканал Че! принадлежит холдингу СТС Медиа.

На данный момент представители Дизель шоу пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Дизель Шоу - юмористическое концертное шоу от Дизель Студио. Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.