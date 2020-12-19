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Актер Дизель шоу признался, как сбегал из женского общежития

19 декабря 2020, 22:10

Звезда Дизель шоу рассказал, как его чуть не поймали на самом интересном.

Александр Бережок
Александр Бережок / Instagram

Артист и телеведущий Александр Бережок вспомнил о том, как сбегал из женского общежития, чтобы не быть пойманным комендантами. Он говорит, что для него - это период возможностей, проблем и приключений.

У актера есть множество интересных историй. Одной он эксклюзивно поделился с нами на шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал.

"Мы с ребятами часто посещали женские общежития, - говорит Александр. - Иногда задерживались в гостях допоздна (улыбается). А после 22 часов они закрывались, и дежурный делал обход. Проверял, все ли на местах".

Актер вспоминает, как однажды вечером они с ребятами услышали, что по коридору идет дежурный. Чтобы избежать неприятностей, им пришлось быстро придумать план побега.Читайте такжеЗвезда Дизель шоу призналась, как случайно чуть не угробила своего парня

Александр Бережок рассказал о побеге с женского общежития
Александр Бережок рассказал о побеге с женского общежития / Новый канал

"Мы решили спуститься с пятого этажа на простынях, - рассказывает Александр. - Девушки связали несколько простыней и бросили их через окно. И мы по очереди начали осторожно спускаться. Правда, один друг сорвался и слетел с высоты третьего этажа. Все были в шоке и не знали, что делать. Он лежал на дереве".

По словам актера, друзья в ту минуту подумали о самом плохом.

"И тут парень резко поднимается, - говорит Александр. - Такой "Со мной все в порядке". К счастью, наше приключение закончилась без травм".

Напомним, что все новые выпуски шоу "Кто сверху?" выходят по четвергам в 19:00 на Новом канале.

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