Дизель Студио и СТБ запустили новый юмористический проект

Dizel Night / Пресс-служба СТБ

С 6 марта на СТБ будет выходить новое юмористическое шоу - Dizel Night от создателей Дизель шоу.

СТБ запустило новый проект после того, как под Киевом для съемок был создан целый комплекс из павильонов - зала, сцены и зоны интервью для шоу.

Ведущими Dizel Night стали любимые зрителями звезды — Григорий Решетник, Дмитрий Танкович и Егор Крутоголов.

"Совместно с нашим партнером Дизель Студио мы разработали вечернее юмористическое шоу, которое впитало в себя лучшие международные практики. И уже в марте ждем всех на премьеру нового проекта "Дизель Найт" — это будет веселое, порой неожиданное, но очень яркое субботнее праймовое шоу в лучших традициях СТБ и "Дизель Студио", — комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

Dizel Night - дата выхода в Украине / Пресс-служба СТБ

Каждый выпуск Dizel Night будет состоять из нескольких ярких рубрик: интерактивы с селебрити, скетчи, звездные батлы, музыкальный крокодил, пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу. Длительность выпуска - 90 минут.

Актеры Дизель Студио сообщили, что им всегда хотелось снимать разные скетчи, делать подсъемки, менять декорации, как в кино, играться со сменой внешности актеров.

Они получили это в новом проекте СТБ, у которого есть большой опыт в съемках разного типа шоу - от МастерШефа до Х-Фактора и Холостячки.

"Мы надеемся, что нам удалось взять все самое лучшее и реализовать в нашем новом проекте. Dizel Night — это разнообразие жанров, это шоу-бурлеск, который, по нашему мнению, очень подходит СТБ. Будет в нем и социальная составляющая, ведь мы не изменяем своему принципу — создавать народное шоу!", — рассказал шеф-редактор Дизель Студио Алексей Бланарь.

Ориентировочно на каждый выпуск сможет попасть около сотни зрителей - это и приглашенные звезды и блогеры и зрители. Шоу Dizel Night или "Дизель найт", будет проходит еженедельно по субботам.

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