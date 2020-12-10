Дмитрий Танкович объяснил, почему боится момента, когда дочь пойдет в школу

Дмитрий Танкович / Instagram

Известный телеведущий и юморист Дмитрий Танкович не слишком любит рассказывать о своей семье. Он считает это слишком личным.

Но за кулисами шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал, он все же рассказал для Главреда, как проводит время с пятилетней дочкой, и почему он боится того момента, когда она пойдет в школу.

"Когда прихожу с работы, то всегда с ней играю, - говорит телеведущий. - Обычно Саша придумывает какие-то игры. Затем я вкладываю ее спать. Потому что знаю, что пока она не уснет, то мне не будет покоя (улыбается). Вообще, она у нас очень изобретательна и артистическая. Кстати, недавно дочь отдали в театральный кружок. А еще Саша занимается фигурным катанием. Ей это очень нравится. И уже есть первые достижения".

Дмитрий Танкович / Пресс-служба

Дочь Дмитрия еще не пошла в первый класс и он уже переживает за будущее школьницу. Говорит, что знает, какие между детьми возникают конфликты, агрессия, а некоторых начинают травить.

"Когда я учился, это было проще, - говорит телеведущий. - Все ходили в одинаковых штанах (улыбается). А сейчас у всех разные материальные возможности, статус и воспитания. Считаю, что детям надо уметь постоять за себя. Буду этому учить Сашу. Ибо вы знаете, как это может сломать ребенка".

Напомним, что на шоу "Дети против звезд" знаменитости приходят не только попробовать свои силы против чемпионов-детей, но и часто, чтобы рассказать интересные подробности о своей жизни, которых ранее никто не знал.

Все выпуски шоу Дети против звезд показывает Новый канал по средам в 19-00.