Дмитрий Танкович рассказал о карьерном росте на телевидении

Дмитрий Танкович / Instagram

После вылета со второго эфира Танці з зірками, Дмитрий Танкович появился в новом юбилейном сезоне шоу Хто зверху на Новом канале. Оказывается, он уже один из постоянных игроков, и научился молниеносно решать некоторые задания на шоу.

"Я здесь уже восьмой раз, - рассказывает юморист. - Представляете? Значит, у меня скоро будет юбилейная игра (улыбается). Надо готовиться к празднованию".

По словам Дмитрия, каждая игра приносит ему невероятное удовольствие и азарт.

"Шесть часов съемок проходят, как одно мгновение, - говорит телеведущий. - А все потому, что здесь очень дружелюбная и классная атмосфера. Более того, я в павильоне с удовольствием встречаю людей, которых, к сожалению, в повседневной жизни вижу очень редко".Читайте такжеДмитрий Танкович высказался о Танцах со звездами после вылета

Дмитрий Танкович / Пресс-служба

Он сказал, что его любимый конкурс - чтение по губах, и он уже развил выдающиеся навыки в этой сфере.

"Обожаю отгадывать слова по губам, - говорит Дмитрий. - Кстати, сегодня отгадал целых три. Знаете, а это для меня достижение. Теперь могу с гордостью заявить, что наконец-то на Хто зверху?" у меня началось карьерный рост."

Напомним, что Дмитрий Танкович танцевал с беременной Илоной Гвоздевой и покинул шоу Танці з зірками 2020 на 1+1 на втором выпуске.

А шоу Хто зверху на Новом канале идет по четвергам в 19-00. В новых выпусках можно снова встретить телеведущего Дмитрия Танковича.