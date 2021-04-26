Дорофеева объяснила, как Лазановский выиграл после изгнания из Голосу країни

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Бывший телеведущий и актер Сергей Лазановский выиграл 11 сезон шоу Голос країни в команде Нади Дорофеевой. После финала тренера и победителя Голоса позвали на утренний эфир Сніданку з 1+1, где те поделились впечатлениями, а Надя Дорофеева должна была ответить на важный вопрос.

Руслан Сеничкин чуть не подловил Надю Дорофееву вопросом о том, что Сергей Лазановский, который победил на проекте, мог не попасть в финал, так как Дорофеева выгнала его с шоу на этапах Нокауты.

"Мы общались с Сережей на эту тему, и как помните, Сережа сказал, что если бы я его оставила тогда - он бы все равно отдал свое место Ире", - сказала она в прямом эфире.

Дорофеева призналась, что у них с Лазановским почти сразу наладился хороший контакт и работа.Читайте такжеСергей Лазановский рассказал о планах на карьеру и своем главном страхе

"Я откровенно скажу, мы с ним настолько прочувствовали каждый этап. Я Влюблена в то, как он реагировал на каждый этап. Я так рада, что в этом году сделали возможность вернуть кого-то, кто вылетел. И он буквально получил крылья! И он до последнего не верил, что с ним такое происходит", - объяснила Дорофеева.

Певица отметила, что победу принесла целая череда невероятных совпадений, которые помогли Сергею.

"Такое впечатление, что удача была на твоей стороне - год заниматься вокалом, вылететь в нокаутах, и победить с тренером-дебютантом, наверное, у тебя какой-то оберег есть!", - говорит Надя Дорофеева.

Она также добавила, что чуть позже они с Владимиром Дантесом приедут домой к Сергею - как они обещали.

Голос країни 2021 нокауты - Сергей Лазановский - Ой полечко поле: видео

Напомним, Сергей Лазановский покинул шоу Голос в Нокаутах, но был возвращен зрительским голосованием в четвертьфинал. В финале он соревновался с Юлией Тимочко, Сергеем Нейчевым и Темой Паучком, но получил победу в результате голосования зрителей.

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