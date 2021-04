Назвали имя победителя 11 сезона шоу Голос країни 2021

Голос країни 2021 / 1+1

Финал шоу Голос країни 2021 прошел на канале 1+1 25 апреля, и закончился ночью 26 апреля. В последнем выпуске за победу соревновались четверо участников - Юлия Тимочко, Сергей Лазановский, Тьома Паучек и Сергей Нейчев.

На шоу изменили некоторые подробности проведения финала и голосования.

Участники пели по три песни в трех этапах. В течении каждого этапа проходило голосование, в результате которого тот, кто получил меньше всего баллов, покидал шоу.

В первом этапе участники исполняли новые песни. Сергей Нейчев спел My Heart Will Go On, Юлия Тимочко - Вільна Тины Кароль и Юлии Саниной, Тема Паучек - Там, де нас нема, а Сергей Лазановский спел песню Люди.

После первого этапа Голос покинул подопечный Олега Винника Сергей Нейчев.

На втором этапе Надя Дорофеева и Сергей Лазановский спел песню Два кольори, Дима Монатик и Тема Паучек исполнили песню Ти ж мене підманула, Тина Кароль и Юлия Тимочко исполнили песню Балада про Мальви.

Тема Паучек покинул шоу Голос країни после второго этапа

В суперфинале схлестнулись в противостоянии Сергей Лазановский и Юлия Тимочко.

В финале победил Сергей Лазановский.

Напомним, что все выступления в финале шоу Голос на 1+1 можно смотреть на YouTube канала, а полный выпуск на сайте 1+1 video.