Назвали имя победителя 11 сезона шоу Голос країни 2021

После трех этапов суперфинала шоу Голос 11, ведущие назвали результаты голосования зрителей и победителя проекта в 2021 году.
Финал шоу Голос країни 2021 прошел на канале 1+1 25 апреля, и закончился ночью 26 апреля. В последнем выпуске за победу соревновались четверо участников - Юлия Тимочко, Сергей Лазановский, Тьома Паучек и Сергей Нейчев.
На шоу изменили некоторые подробности проведения финала и голосования.
Участники пели по три песни в трех этапах. В течении каждого этапа проходило голосование, в результате которого тот, кто получил меньше всего баллов, покидал шоу.
В первом этапе участники исполняли новые песни. Сергей Нейчев спел My Heart Will Go On, Юлия Тимочко - Вільна Тины Кароль и Юлии Саниной, Тема Паучек - Там, де нас нема, а Сергей Лазановский спел песню Люди.
После первого этапа Голос покинул подопечный Олега Винника Сергей Нейчев.
На втором этапе Надя Дорофеева и Сергей Лазановский спел песню Два кольори, Дима Монатик и Тема Паучек исполнили песню Ти ж мене підманула, Тина Кароль и Юлия Тимочко исполнили песню Балада про Мальви.
Тема Паучек покинул шоу Голос країни после второго этапа
В суперфинале схлестнулись в противостоянии Сергей Лазановский и Юлия Тимочко.
В финале победил Сергей Лазановский.
Голос країни 2021 - финал смотреть 25-04-2021: промо
Напомним, что все выступления в финале шоу Голос на 1+1 можно смотреть на YouTube канала, а полный выпуск на сайте 1+1 video.