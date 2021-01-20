Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Байдена впечатлили красотой

Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена / Reuters

Дженнифер Лопес и Леди Гага удивили не только чистотой голосов и исполнением песни, но и самыми шикарными, но строгими нарядами, которые они примерили для церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена.

И Дженнифер Лопес и Леди Гага перед инаугурацией показали потрясающие фото с Капитолия, но когда уже все подумали, что это и будут их образы, певицы снова смогли поразить миллионы американцев.

Леди Гага публиковала фото из Капитолия в белоснежном наряде, который сравнили с одеянием Папы Римского.Читайте такжеВ США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона

Леди Гага / Instagram

На церемонии она пела гимн США, но наряд был совершенно другой. Несмотря на холод она примерила довольно легкое платье с жесткими плечиками и очень пышной юбкой с красным низом и синим верхом в стиле Диснеевской принцессы. На груди у нее красовалась гигантская брошь, а на голове волосы были уложены в косу с добавлением искусственных локонов.

Леди Гага / Reuters

Леди Гага / Reuters

Леди Гага / Reuters

Дженнифер Лопес показала свое фото с Капитолия в строгом клетчатом костюм - длинном черно-белом пальто и брюках с высокой талией.

Но после этого переоделась, и на церемонию вышла петь в total-white костюме в стиле сюртука и рубахи 18-19 века.

Дженнифер Лопес / Instagram

Белоснежный костюм должен был гармонировать с белыми и золотыми украшениями, в том числе внушительными серьгами-звездами.

Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена / Reuters

Дженнифер Лопес / Reuters

Дженнифер Лопес / Reuters

До инаугурации Дженнифер Лопес запостила в твиттере снимок с солдатами Национальной гвардии и подписала его словами благодарности.

"Какая честь провести несколько минут с этими храбрыми мужчинами и женщинами. Спасибо за вашу службу и жертву. Я уважаю вас сегодня и каждый день", — написала она.

На инаугурацию нового президента США прибыли бывшие президенты Барк Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, а также кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.