Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Байдена впечатлили красотой

Две американские поп-исполнительницы с мировым именем были приглашены спеть на церемонию инаугурации Джозефа Байдена.
Дженнифер Лопес и Леди Гага удивили не только чистотой голосов и исполнением песни, но и самыми шикарными, но строгими нарядами, которые они примерили для церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена.
И Дженнифер Лопес и Леди Гага перед инаугурацией показали потрясающие фото с Капитолия, но когда уже все подумали, что это и будут их образы, певицы снова смогли поразить миллионы американцев.
Леди Гага публиковала фото из Капитолия в белоснежном наряде, который сравнили с одеянием Папы Римского.Читайте такжеВ США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона
На церемонии она пела гимн США, но наряд был совершенно другой. Несмотря на холод она примерила довольно легкое платье с жесткими плечиками и очень пышной юбкой с красным низом и синим верхом в стиле Диснеевской принцессы. На груди у нее красовалась гигантская брошь, а на голове волосы были уложены в косу с добавлением искусственных локонов.
Дженнифер Лопес показала свое фото с Капитолия в строгом клетчатом костюм - длинном черно-белом пальто и брюках с высокой талией.
Но после этого переоделась, и на церемонию вышла петь в total-white костюме в стиле сюртука и рубахи 18-19 века.
Белоснежный костюм должен был гармонировать с белыми и золотыми украшениями, в том числе внушительными серьгами-звездами.
До инаугурации Дженнифер Лопес запостила в твиттере снимок с солдатами Национальной гвардии и подписала его словами благодарности.
"Какая честь провести несколько минут с этими храбрыми мужчинами и женщинами. Спасибо за вашу службу и жертву. Я уважаю вас сегодня и каждый день", — написала она.
На инаугурацию нового президента США прибыли бывшие президенты Барк Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, а также кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.