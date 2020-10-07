"Это бизнес-схема": Алла Костромичева одевается в секонд-хэндах

Алла Костромичева / Instagram

Всемирно известная модель и ведущая Нового канала Алла Костромичева объяснила, что в покупке вещей в секонд-хендах нет ничего стыдного. Она и раньше их покупала, и сейчас покупает и даже продает там свои вещи.

Алла Костромичева — востребованная супермодель, которую знают во всем мире. Она может позволить себе одевать вещи любого бренда, но спокойно покупает одежду на секонд-хендах и в комиссионках. Ничего постыдного в этом ведущая Супер Топ-модели по-украински, который покажет Новый канал 16 октября не видит, совсем наоборот. Она уверена — такой подход поможет спасти планету, так как преисполнилась за время своей деятельности эко-активистки.

"В подростковом возрасте мы с друзьями одевались на секонд-хендах, потому что не было денег, и одевались очень стильно, — вспоминает ведущая Нового канала. — Сейчас же все поменялось. Если ты покупаешь вещи в секондах и комиссионках, не значит, что ты — малообеспеченный. Просто так можно и находить классные дизайнерские вещи, и заботиться об экологии".

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

В комиссионках Алла не только покупает, но и продает. В Нью-Йорке, где модель проводит большую часть времени, это очень популярная схема.

"В США есть магазины, которые принимают одежду и сразу же отдают за нее деньги. Можно либо забрать 30% от стоимости вещей сразу, либо на 50% от стоимости купить вещи в этом же магазине, — поделилась ведущая Супер Топ-модели по-украински. — Как-то я купила себе брюки от Calvin Klein, чистая шерсть, шелковая подкладка. И отдала за них всего 24 доллара. Это работающая бизнес-схема, поэтому этих магазинов становится все больше".

Алла Костромичева / Новый канал

Об окружающей среде заботится не только Алла Костромичева, но и участницы "Супер Топ-модели по-украински".

Как в проекте, так и вне его девушки поднимают важные социальные проблемы во время своей модельной работы. А в сезоне, каждая долждна будет отстаивать свой манифест - загрязнение окружающей среды, домашнее насилие, гендерное неравенство, войны и др, и призывают людей с ими бороться

Чтобы привлечь внимание еще большего количества людей к социальным темам, Новый канал организовал арт-акцию #красаврятуєсвіт на станции метро "Лукьяновская" в Киеве — "подземку" украсили социальными постерами с участницами модельного реалити. Посмотреть выставку можно до 30 октября.

Дата премьеры шоу Супер Топ-модель по-украински - 16 октября на Новом канале в 19-00.

Еще до премьеры шоу стало известно, как прошел финал шоу Супер Топ-модель по-украински.