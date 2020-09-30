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Супер топ-модель по-украински: как прошел финал шоу

30 сентября 2020, 17:53

На Новом канале прошли съемки финала самого ожидаемого бьюти-шоу Супер топ-модель по-украински. Что рассказали создатели о проекте - читайте в материале.

Супер Топ-модель по-украински
Супер Топ-модель по-украински / Новый канал

На Новом канале с шиком-блеском прошли съемки гранд-финала модельного реалити Супер Топ-модель по-украински, во время которого Алла Костромичева назвала победительницу Суперсезона. В секрете держат только имя.

Для финального выпуска в зале повесили огромную люстру Svarovski, дефиле должно было быть фантастическим. На подиум в виде тризуба участницы сезона выходили под выступление Макса Барских. Создатели почти что сделали шоу Victoria’s Secret, только вместо нижнего белья – роскошные наряды от топовых украинских дизайнеров.

Модель — это не просто красивая картинка, которая выходит на подиум в невероятных нарядах, ездит по миру и зарабатывает деньги. Это девушка, которая подает пример миллионам людей и каждый день меняет мир к лучшему. Именно эта идея лежала в основе Суперсезона реалити Нового канала. Поэтому и гранд-финал не ограничился дефиле и фотосессиями.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

"Впервые за историю проекта мы дали участницам возможность провозгласить свои манифесты в финале, — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. — На протяжении всего сезона готовили девушек к тому, чтобы они повели за собой миллионы. Поэтому манифесты — их ответы на вопрос: "Почему именно я должна победить?" Надеемся, речи финалисток вдохновят зрителей изменить свою жизнь к лучшему"

Супер Топ-модель по-украински
Супер Топ-модель по-украински / Новый канал

"Расстояние в карьере и жизненном опыте между экспертами и участниками в этом сезоне значительно сократилось. Мы общались с уже взрослыми, сформировавшимися личностями, — отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Когда я слушала манифесты, понимала, что горжусь девушками, за них не стыдно. Они — взрослые и осознанные".

Конечно, на гранд-финале сверкали не только участницы. Ведущая Алла Костромичева и эксперты проекта – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк были на высоте. Весь сезон они удивляли fashion-образами, а на финале превзошли сами себя. К примеру, Сергей Никитюк пришел в брутальном total black-образе — смокинге и черной рубашке. А Соня Плакидюк предстала перед гостями и участницами в белом парике с крупными локонами, пышном красном платье с глубоким декольте и длинных бирюзовых перчатках. Казалось бы, при чем здесь королева Великобритании?

"Образ был вдохновлен ретро-стилем золотого века Голливуда и фантастическими выходами Елизаветы II, — призналась Соня. — Цвета — это реверс знаменитого бирюзового платья королевы с красным орденом и белыми перчатками. Мы сделали наоборот — красное платье и бирюзовые перчатки. Получился поп-артовский образ, будто из мультфильма".

Брови из блестящих камней, татуировки по всему телу. Корсет из пиджака и фатиновая юбка в пол. Таким образом удивляла топ-модель и ведущая проекта Алла Костромичева.

"Обрезанный мужской пиджак мы переделали в корсет и решили показать ножки, дополнив короткое платье шлейфом из розового фатина. Образ получился достаточно женственным, но в нем осталось немного рока. Это и есть квинтэссенция всего, что было в Суперсезоне", — призналась ведущая Нового канала.

Не менее впечатляюще выглядели и участницы Супер Топ-модели по-украински в платьях, цена некоторых из них достигала 68 тысяч гривен! А вот для финалисток команда главного художника по костюмам проекта Людмилы Бурлак отшивала по три разных образа.

Супер Топ-модель по-украински
Супер Топ-модель по-украински / Новый канал

Красивая история под названием "Супер Топ-модель по-украински" подошла к концу. Не понаслышке о такой ностальгии знают победительницы предыдущих сезонов Маша Гребенюк и Яна Кутишевская, которые пришли поддержать девушек.

"Обожаю приезжать на финалы — здесь очень хорошая атмосфера! Сразу вспоминаю свои чувства, когда стояла там, на подиуме, вместе с Аллой, и ждала объявления имени победительницы, — призналась Маша во время финала Суперсезона. — Меня даже легкий мандраж пробирает!".

Напомним, что на Новом канале шоу Супер топ-модель по-украински будет выходить с 16 октября по пятницам в 19-00.

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