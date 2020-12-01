"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой

Потап / Instagram

Украинский музыкальный продюсер Потап ответил хейтерам за коллаборацию с Ольгой Бузовой и относительно скандального дебюта Нади Дорофеевой с ее клипом на алее Небесной сотни в центре Киева.

Потап на чистом украинском языке попросил прощения у тех, кого оскорбил или обидел его клип для Дорофеевой. А также, он подробно объяснил, зачем он пел с Бузовой, которую обвиняют в любви к Путину.

"Спасибо за критику и хайп, особенно моей певицы. Вы достаточно тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где горит моя душа. Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео. Это наша ошибка. Недосмотрели, на увидели, не подумали, никого не хотели обидеть. простите", - сказал Потап.

Также он пообещал, что быстро объяснит ситуацию с Бузовой и станет героем в глазах украинцев. Для этого он записал видео более чем на 5 минут. По мнению Потапа, украинцы повально слушают русский рэп и попсу.Читайте такжеПотап признался, кто развалил группу Время и Стекло

"Когда я увидел укрчат Apple Music, я был шокирован. Нас победила российская попса и рэп. Это надо признать. Как попасть на слух нашему пользователю? Надо быть модным, нужно быть Егором Кридом, или Моргенштерном, или привлечь внимание какой-то выходкой. Бузова, какой бы она для вас ни была, яркая личность. Мы спросили наших фанов: "Хотите". "Да!" — ответили нам они", - объявил музыкант.

Продюсер отметил, что дуэт с Бузовой — это возможность расширить аудиторию и попасть в украинские чарты благодаря "известному и влиятельному лицу росшоубиза". Потап отметил, что песня с Бузовой вышла "хорошей" и он научит украинцев любить Украину.

"Деятельность Оли и ее персоналити нас не касается. Оля — это Оля. Потап — это Потап. Ваше мнение важно и влияет на все. Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском, а с присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну. Потому что можно любить и Потапа, и Украину одновременно", - уверен Алексей.

По словам Потапа, он способен работать, и как Народный артист делает очень много для Украины в то время, как люди "обсасывают" его любые поступки. Он навел пару примеров, в том числе назвав себя президентом Украины.

"Найдите в себе силы признать, что вы наговариваете на других, потому что сами не способны ничего изменить и сделать. Я чувствую вашу боль. Я чувствую соленую слезу Украины. Я с вами. Я украинец. Давайте так. Бузова — звезда. Крым — Украина. Потап — крутой!", - подчеркнул он.

После того, как видео какое-то время побыло опубликованным, Потап оценил то, как на него заново накинулись хейтеры: "Вот посмотрел я на Вас, почитал, послушал - ничего вы не можете, у вас предложения и бизнес-плана, а у меня Есть!! Новая фишка - украинцы поддержат друг друга, и помогают построить государство, сильное и независимое. Хватит ругаться, вы знаете сами, что я прав, потому что со мной Бог и Любовь".