Украинские звезды рассказали о своих смешных промахах на шоу Где логика

Где логика 2021 выпуск 4 - видео 16-03-2021 / Новый канал

9 марта на Новом канале стартовало интеллектуально-развлекательное шоу Где логика? Новый формат шоу был недавно куплен, и заинтриговал телезрителей. В новом четвертом выпуске шоу схлестнылись певица Оля Цибульская, хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, телеведущий Дмитрий Танкович и певец Ivan Navi. Кроме игры, звезды еще и успели поделиться настроем и некоторыми фактами о себе.

За кулисами проекта звезды, по-секрету, рассказали несколько интересных личных фактов. Конечно же, все они связаны с логикой логичной. Хотя, если быть точнее, нелогичной.Читайте такжеГде логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска

"У меня двое детей. Сыну всего пять месяцев. И сегодня понимаю, что самой нелогичной покупкой за последнее время, является наша кошка, - говорит хореограф и танцовщица Илона Гвоздева. - Мы ее очень любим, но из нее постоянно лезет шерсть! Она просто везде. Теперь с двумя детьми и кошкой мы не совсем уживаемся, поэтому ищем для нее хороших хозяев".

Где логика 2021 / Новый канал

Певец Ivan Navi тоже признался, что прогадал с покупочкой.

"Недавно я сделал очень нелогичное и дорогую покупку, - говорит он. - Давно хотел приобрести гироскутер. Когда-то товарищ дал покататься, и мне очень "зашло". И что вы думаете? Купил его, буквально дважды покатался, и то чуть руку не сломал. Теперь он вежливо стоит в углу и пылится".

Где логика 2021 / Новый канал

А певица Оля Цибульская призналась, что терпеть не может шопинги. И, когда все же занимается этим, то попадает в необычные ситуации. Одной из такий, со смехом, поделилась на сьемках шоу.

" Как-то я уговорила мужа купить ему 1500-ую шляпу за большие деньги, - говорит артистка. - Слова "Давай лучше выберем что-то тебе, у меня есть похожих десять" на меня не действовали. Я так чувствовала тогда. Мы все-таки купили шляпу. А вечером я разломала это хрупкое соломенное изделие своей пятой точкой. Просто шлепнулась с мороженым и пакетами на заднее сиденье авто, где шляпа отдыхала после тяжелого рабочего дня. Есть ли в этой истории логика? Нету. Но выдержка моего мужа, которая гремела в воздухе в тот день, - это еще тот деликатес. Люблю эксклюзивные эмоции".

Где логика 2021 / Новый канал

Команды сразу придумали себе названия. Илона Гвоздева и Оля Цибульская назвались Кицюні, а Дмитрий Танкович и Иван нави - Інтим.

В первом раунде - Что общего выиграли девушки, на один балл обогнав мужчин.

Второй раунд - Третий лишний прошел задорно, но победу получила команда Кицюні со счетом 5-3.

В третьем раунде Плюс-минус участники ассоциативно составляли картинки. всего было пять раундов, и мужчины набрали 4 правильных ответов.

В четвертом раунде Угадай меня участники угадывали на анимационных роликах названия мультфильмов, фильмов и сериалов. Девушки "сделали" соперников всухую - со счетом 5-0 они выиграли этот раунд.

В финальном раунде Логичный пинг-понг девушки выиграли с неимоверными усилиями, обогнав Танковича и Нави всего на 1 балл. В результате, Сергей Притула вручил им призы Железной логики.

Где логика 2021 4 выпуск смотреть 16-03-2021:

Полный третий и четвертый выпуск проекта Где логика? можно смотреть на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу Где логика? выходит каждый вторник в 19:00 на новом канале.