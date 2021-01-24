Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания

Голос Країни 11 сезон 1 выпуск 24-01-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 11 сезона Голоса Країни на 1+1 состоялась в 21:00 24 января. Тренеры признались, кого они выбирают себе в команду, а на первом же прослушивании участники пробовали свои силы в условиях коронавирусных ограничений.

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторам делали негативные тесты на Covid-19.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу Країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.Читайте такжеГолос країни 2021 - подробности нового сезона

Что было в первом выпуске Голос Країни 11 сезон - смотри и читай на Главреде.

Ведущие открывали сезон песней The Weeknd Blinding Lights.

Первой выступила Ирина Эбралидзе, которая рассказала, как ее мама хотела бы, чтобы дочка пела. Она спела No Time To Die - саундрек к фильму Джеймс Бонд.

Голос країни 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 24-01-2021: Ирина Эбралидзе

Ирина Эбралидзе выбрала команду Нади Дорофеевой

Также на сцену выйдет 20-летний блогер Тема Паучек. Незадолго до участия в слепых прослушиваниях, парень написал песню Обращение к Монатику и выложил в социальные сети. Тогда он мечтал только о том, чтобы его любимый артист ее увидел. Дима Монатик не только ее услышал, но и пригласил артиста на свой концерт.

На шоу Голос країни Тема пришел, чтобы дать новое дыхание украинским народным песням. Парень исполнит народный хит Гуцулка Ксения в собственной современной аранжировке.

Голос країни 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 24-01-2021: Тема Паучек

Левашева Алена споет Мichael Jackson - Earth Song. Девушка стремится доказать всем, что может развиваться, как сольная певица, несмотря на условные стандарты красоты, принятые в обществе. Алена уже пять лет является солисткой коллектива PRIME ORCHESTRA и развивает свой авторский проект Garna. Поддерживать артистку перед выступлением рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Солист группы ONiONA Мартыненко Алексей из семьи музыкантов, всю жизнь принимал участие во всех возможных вокальных конкурсах, но до сих пор его мечтой остается победа в Голосі країни. Десять лет назад он дошел до прямых эфиров первого сезона легендарного проекта.

Алексей споет хит из своего репертуара - Вода.

Голос країни 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 24-01-2021:

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.